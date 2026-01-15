Fallschirmjäger-Skandal: Bundeswehr verspricht harte Konsequenzen

Nach Skandal bei Fallschirmjägern:Bundeswehr verspricht harte Konsequenzen - aber reicht das?
von Bernd Benthin
Die Meldungen über Vorfälle im Fallschirmjägerregiment 26 in Zweibrücken erschüttern die Bundeswehr. Der zuständige Heeresinspekteur verspricht Konsequenzen. Aber reichen die aus?
Es geht um Vergewaltigungsfantasien, Gewaltrituale, verkappte Hitlergrüße, Kostüme auf Kameradschaftstreffen, die Nazi-Uniformen ähneln und um den Konsum harter Drogen. Erste Hinweise auf eklatante Missstände im Fallschirmjägerregiment 26 in Zweibrücken gab es offenbar bereits im Herbst 2024.
Nach einer Reihe von Meldungen an die damalige Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) kommen die Vorfälle endgültig ans Licht. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Zweibrücken in 16 strafrechtlich relevanten Fällen. Und die Bundeswehr? Die verspricht ein hartes Durchgreifen, nachhaltige Konsequenzen und stellt jetzt einen Aktionsplan vor.
Wie reagiert die Bundeswehr?
Der zuständige Heeresinspekteur Generalleutnant Christian Freuding erklärte gestern nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses:
1.800 Männer und Frauen sind im betroffenen Regiment in Zweibrücken organisiert. Gegen 55 Beschuldigte wird intern ermittelt, neun wurden bereits aus der Bundeswehr entlassen, bei weiteren 19 wurde die Entlassung eingeleitet.
Außerdem soll es Disziplinarmaßnahmen gegeben haben und Dienstausübungsverbote. Unabhängig von den Ermittlungen aber stellen sich tiefergehende Fragen: In welchem Umfeld sind solche Verstöße möglich? Welcher Geist befördert sie? Und warum bleiben sie lange unerkannt oder werden gedeckt?
Der Militärhistoriker Sönke Neitzel sagt gegenüber ZDFheute, man könne die Verstöße nicht über einen Kamm scheren, müsse aber dringend mehr tun für die Kultur, die in einer Truppe herrscht.
Ein Aktionsplan soll helfen
Seit dem Spätherbst arbeitet die Bundeswehr an einem "Aktionsplan Luftlandetruppe", der noch im Januar in Kraft treten soll. Das Ziel: Solche Skandale wie in Zweibrücken in Zukunft verhindern. Bislang sind dazu nur Schlagworte bekannt, in kompliziertem Bundeswehr-Jargon formuliert. Vereinfacht gesagt: Es soll Veränderungen bei der Dienstaufsicht geben, bessere Präventionsmaßnahmen und mehr Offenheit in den Werdegängen, wohl um das Abschotten im eigenen Regiment zu verhindern.
Der Militärhistoriker Neitzel begrüßt die Reaktion der Bundeswehr, warnt aber zugleich vor mehr Zentralismus. "Man wird mit mehr Zentralismus überhaupt nichts erreichen. Aus Berlin wird man nicht die Mannschaftsdienstgrade in Zweibrücken verstehen. Das muss die Luftlandetruppe selber lösen." Er glaube, die Truppe habe den Ernst der Lage erkannt und müsse sich verbessern.
Wo ist Pistorius?
Den Aktionsplan des Heeresinspekteurs hörte sich gestern auch der Verteidigungsausschuss an. Für die Grünen sitzt Agnieszka Brugger im Ausschuss und vermisst dort vor allem einen Mann: Boris Pistorius (SPD). Brugger findet, der Verteidigungsminister müsse die Angelegenheit deutlicher zur Chefsache machen und auch weitergehende Maßnahmen ergreifen.
"Man kann die schicksten und coolsten Werbekampagnen machen, aber wenn solche Vorfälle immer wieder auftreten, dann muss man sich natürlich schon auch die Frage stellen, ob auch weitere Maßnahmen notwendig sind. Das ist eine Frage, die würde ich gern mit Minister Pistorius weiter diskutieren", so Brugger.
Wehrbeauftragter Otte fordert Dunkelfeldstudie
Auch der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages Henning Otte fordert ein schnelles Handeln des Ministers. Ganz konkret geht es ihm um das Vorlegen einer sogenannten Dunkelfeldstudie, die schon seine Amtsvorgängerin Högl vor mehr als einem Jahr gefordert hatte.
In einer solchen Studie würden Fälle untersucht, für die es Anzeichen gab, die aber nicht gemeldet wurden. Das würde helfen, um die Dimension des Problems wirklich abschätzen zu können. Gegenüber ZDFheute sagt Otte:
Ende des Monats also soll der Aktionsplan greifen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für die versprochene Dunkelfeldstudie gibt es noch nicht. Der Skandal trifft die Truppe zu einem denkbar heiklen Zeitpunkt - sie ist massiv auf Zugänge angewiesen und droht Bewerberinnen und Bewerber zu verschrecken.
