Sexualisierte Gewalt auf der Wiesn:"Je öfter das passiert, desto dumpfer sitzt du einfach da"
von Sophie Burkhart
Das Oktoberfest ist vorbei und die vorläufige Bilanz zeigt: In diesem Jahr wurden mehr Sexualdelikte angezeigt als im Vorjahr. Was eine Betroffene berichtet.
An ihrem ersten und einzigen Wiesn-Besuch in diesem Jahr erfährt die 23-jährige Melissa sexualisierte Gewalt. Mit Freunden und ihrer Partnerin beschließt sie spontan, aufs Oktoberfest zu gehen, schlendert über die Theresienwiese und setzt sich nach einer Weile mit der Gruppe in einen Biergarten vor einem Festzelt.
"Ich habe mich eigentlich relativ sicher gefühlt, dadurch, dass ich ja nicht alleine war und da ganz viele Menschen waren", sagt sie. Trotzdem kommt es zu einem sexuellen Übergriff.
Ein betrunkener Mann habe ihr zuerst seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt und angefangen, sie zu begrapschen, so erzählt es Melissa. Sie habe ihn perplex angeschaut und sei von ihm weggerutscht. Der stark alkoholisierte Mann habe ihr leidgetan, "der hing wirklich nur noch da", also habe sie ihm ein Glas Wasser hingeschoben.
Sexuelle Gewalt auf der Wiesn: Alkohol ist "keine Ausrede"
"Man weiß ja, dass Alkohol eigentlich keine Ausrede für sowas ist und trotzdem schiebt man es dann irgendwie auf den Alkohol", sagt Melissa.
Die Hand des Mannes habe derweil immer wieder den Weg in ihre Richtung gesucht. Also tauscht sie mit ihrer Partnerin den Platz.
"Und irgendwann, es sind ungefähr 15 Minuten vergangen, ist er dann aufgestanden, hat mich von hinten umarmt, die Hände an meine Brüste gepackt und mir einen Kuss auf die Wange gegeben."
Was Melissa auf dem Oktoberfest widerfahren ist, fällt unter sexualisierte Gewalt.
Sexualisierte Gewalt bezeichnet jeden Übergriff auf die sexuelle Selbstbestimmung. Die Täter, weit überwiegend sind es laut Statistiken Männer, zwingen den Betroffenen ihren Willen auf. Es geht nicht um Lust oder Erotik, sondern um Machtverhältnisse. Nicht nur körperliche Übergriffe wie Vergewaltigungen, sexuelle Nötigung oder sexueller Missbrauch zählen dazu. Auch sexuelle Belästigung und jede Form unerwünschter sexueller Kommunikation wie obszöne Worte oder Gesten. Aber auch Männer sind nicht nur Täter, sondern können ebenfalls Opfer sexistischer Übergriffigkeit durch andere Männer und durch Frauen sein.
Quelle: Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Oktoberfest: Polizei registriert mehr Sexualdelikte als im Vorjahr
Auf dem Oktoberfest gab es in diesem Jahr 80 polizeilich registrierte Sexualdelikte. Im Vorjahr waren es 72. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Und auf Social Media waren Zehntausende Upskirting-Videos vom Teufelsrad aufgetaucht, bei denen Frauen auf der drehenden Scheibe unter den Rock gefilmt wurden. Upskirting ist seit 2021 eine Straftat.
Hilfsangebote wie die Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*", die Frauen in Notlagen berät und unterstützt, gehen nicht davon aus, dass die sexualisierte Gewalt auf dem Oktoberfest gestiegen ist, sondern dass sich die Anzeigebereitschaft verändert hat, also mehr Frauen die Vorfälle zur Anzeige bringen.
"Verantwortung für einen Übergriff trägt immer der Täter"
Lisa Löffler von "Sichere Wiesn für Mädchen* und Frauen*" beobachtet seit der Me-Too-Debatte ein höheres Bewusstsein für das Thema sexualisierte Gewalt. Nach wie vor komme es jedoch zu sogenanntem Victim Blaming, also dass die Schuld dem Opfer zugeschrieben wird. "Was wir auch im Wiesn-Kontext immer wieder erleben, dass es dann so heißt: 'Mei, wenn sie nicht so viel getrunken hätte, dann wär's ihr nicht passiert'. Wir möchten wirklich die Verantwortung ganz weit weg von den Frauen legen. Verantwortung für einen Übergriff trägt immer der Täter, niemals die Frau."
Männer könnten auch Teil der Lösung sein, sagt Löffler. Nämlich, indem sie Zivilcourage zeigen, wenn sie bemerken, dass eine Frau belästigt oder bedroht wird oder sich unsicher fühlt. "Das ist ein Aufruf an die Gesamtgesellschaft, aber vor allem an Männer, an der Stelle Position zu beziehen gegen sexualisierte Gewalt gegen Mädchen und Frauen."
Betroffene: Werde mich nicht einschüchtern lassen
Diese Solidarität erlebt auch Melissa. Nach dem Übergriff habe sich eine Gruppe Männer zu ihnen an den Tisch gesetzt, um den Täter im Blick zu behalten und weitere Übergriffe zu verhindern.
Melissa habe erst einmal gar nicht begreifen können, was geschehen sei. "Ich habe das Gefühl, je öfter das passiert, desto dumpfer sitzt du einfach da und machst eigentlich gar nichts und guckst einfach nur doof." Ihre Freundin rät ihr, die Polizei zu alarmieren, damit der Fall erfasst wird. Und sie wollen verhindern, dass der Täter möglicherweise noch andere Frauen belästigt.
Melissa hat das Oktoberfest nicht noch einmal besucht. "Die Männer müssen aufhören, sich übergriffig zu verhalten", sagt sie. Die Hoffnung darauf habe sie jedoch aufgegeben. Sie wolle sich aber nicht einschüchtern oder unterkriegen lassen und weiter feiern gehen.
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