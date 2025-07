Update am Morgen: Wenn der Spielraum immer kleiner wird

Guten Morgen,

45 Minuten für 503 Milliarden Euro: Das ist die Aufgabe, vor der Lars Klingbeil heute steht. Im Bundestag darf der Finanzminister von der SPD am Vormittag offiziell den Haushaltsentwurf der neuen Bundesregierung einbringen. In einer Dreiviertelstunde soll er dann die Ausgaben begründen, die dieser Haushaltsentwurf vorsieht - jene 503 Milliarden Euro, wobei 82 Milliarden Euro über neue Schulden finanziert werden.

Klingbeil wird, davon kann man ausgehen, in seiner Rede viel über die politischen Ideen sprechen, die darin stecken. Über politische Richtungsentscheidungen, die die neue Koalition getroffen hat. Und die sich jetzt eben in diesen Zahlen ausdrücken.

Was einerseits natürlich stimmt, wenn man sich etwa die geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben anschaut. Andererseits aber schwebt über Klingbeils Auftritt und der ganzen Haushaltswoche eine grundsätzliche Frage: Wie sehr kann die Bundesregierung wirklich noch gestalten?

Damit ist weniger der aktuelle Zwist gemeint - über die Absenkung der Stromsteuer für alle, für die zumindest aktuell kein Geld mehr da war. Sondern vielmehr der Blick in die nicht mehr so ferne Zukunft.

Schon heute nämlich liegt der frei verfügbare Teil des Haushalts - die "Manövriermasse", die eine Regierung tatsächlich verteilen kann - bei nur noch 25 Prozent. Wirklich alarmierend aber ist eine Zahl, die aus einem aktuellen Forschungspapier des Thinktanks "Dezernat Zukunft" hervorgeht: In zehn Jahren, 2035, liegt dieser frei verfügbare Anteil des Bundeshaushalts nach Berechnungen des Thinktanks bei nur noch drei Prozent des Bundeshaushalts.

Warum? Weil zwei Ausgabenblöcke den Haushalt in den kommenden Jahren mehr und mehr auffressen werden: einerseits die Zahlungen für Zinsen. Andererseits die immer weiter wachsenden Sozialtransfers. De facto hätte die Politik dann keinen Gestaltungsspielraum mehr.

Um das zu verhindern, müsste die Bundesregierung heute schon gegensteuern. Mal sehen, ob Lars Klingbeil in seinen 45 Minuten dazu etwas sagt.

Lage im Nahost-Konflikt

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Trump will doch weitere Waffen an Ukraine liefern: Nur wenige Tage nach einem angekündigten Lieferstopp für einige Waffen hat Trump der Ukraine nun doch weitere militärische Hilfen zugesagt. "Wir müssen", sagte der US-Präsident. "Sie müssen in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen."