Bundesrechnungshof zu Spahns Maskenkäufen: "Massive Überbeschaffung"

All das wird Thema sein, wenn am Dienstag der Haushaltsausschuss Sonderermittlerin Margaretha Sudhof ( SPD ) hören will. Sie ist die Verfasserin des Berichts, den Karl Lauterbach (ebenfalls SPD) im vergangenen Juli als Gesundheitsminister in Auftrag gegeben hat. Margaretha Sudhof kommt darin zum Schluss, Spahn habe sich "nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungen, fachfremd und ohne Arbeitsmuskel mit Milliardensummen auf dem Gebiet der Beschaffung betätigen wollen."