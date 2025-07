Maskenaffäre: Ministerin Warken verteidigt Schwärzung in Bericht

Sudhof hatte im Auftrag von Spahns Nachfolger Karl Lauterbach SPD ) die Maskenbeschaffung aufgearbeitet. Ihr Bericht, zunächst geschwärzt an den Bundestag übermittelt, wurde später in weiten Teilen öffentlich bekannt. In dieser Woche wird Sudhof im Haushalts- sowie im Gesundheitsausschuss des Bundestags befragt.