Corona-Aufarbeitung: Ausschuss bekommt geschwärzten Maskenbericht

Der Bericht spricht von politischem Ehrgeiz und fehlendem ökonomischen Verhalten des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn ( CDU ). Sudhof schreibt: "So begann das Drama in Milliarden-Höhe (...) nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungen (...), sich fachfremd und ohne Arbeitsmuskel mit Milliardensummen auf dem Gebiet der Beschaffung betätigen zu wollen."

Kritik an Sudhof-Bericht: "Lückenhaft"

In einem Brief des Bundesministeriums der Finanzen an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses Klaus-Peter Willsch wird der Bericht in Teilen als "lückenhaft" und "falsch" bewertet. "Welche Methodik und Quellen Frau Dr. Sudhof für ihr Papier genutzt hat, ergibt sich überwiegend nicht aus dem Papier der Sachverständigen Beraterin. Es werden teilweise Tatsachen vorgetragen, die durch Quellen nicht untermauert sind."