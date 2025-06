Spahn und Corona: Warum ist der Masken-Bericht nicht öffentlich?

Worum geht es?

Woher stammen die Vorwürfe?

Warum ist der Bericht nicht öffentlich?

In der heißen Phase des Wahlkampfes oder in meiner kommissarischen Zeit als Minister habe ich das Gutachten nicht veröffentlicht.

Lauterbach macht kein Geheimnis daraus, dass er gerne Minister geblieben wäre, auch unter Schwarz-Rot. Hat er also das Gutachten auch deshalb nicht veröffentlicht, um damit den potentiellen Koalitionspartner CDU nicht zu verärgern und so seine Chancen zu wahren?

Fünf Jahre ist der erste Corona-Lockdown her. Der heutige Minister Karl Lauterbach ordnete sich dem Team Vorsicht zu. Einen Satz zur Impfung würde er heute so nicht mehr sagen.

Muss ein solcher Bericht nicht öffentlich sein?

Ohne das Informationsfreiheitsgesetz würden "viele Skandale nicht aufgedeckt" werden, so DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster, Amthors Kritik am IFG rühre daher, dass er "selber davon betroffen" sei.

Was spricht gegen eine Veröffentlichung?

Ministerin Warken will kommende Woche im Bundestag Stellung nehmen. Der Haushaltsausschuss habe Warken zu seiner nächsten Sitzung eingeladen, so ein Sprecher. "Dieser Einladung wird die Ministerin auch nachkommen." Es ist aber nicht davon auszugehen, dass Warken dem Ausschuss den Bericht selbst vorlegt, sondern eine Art Zusammenfassung referieren wird.

Was sagt Spahn selbst?

Spahn selbst wollte sich auf ZDFheute-Anfrage nicht äußern, er ist aber am Mittwoch zu Gast in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Am Sonntag hatte sich Spahn bereits in der ARD geäußert. Zu Beginn der Pandemie seien Masken und Schutzausrüstung knapp gewesen, so Spahn.