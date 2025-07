Spahn zu Masken-Bericht: Gut, dass er für "alle lesbar" ist

Nach Bekanntwerden des ungeschwärzten Berichts zur Maskenbeschaffung in der Corona-Pandemie hat der heutige Unions-Fraktionschef und frühere Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) erneut sein Vorgehen verteidigt. "Wir haben damals in der akuten Notlage zu Beginn der Pandemie getan, was zu tun war, um die dringend benötigten Masken zu besorgen", sagte Spahn dem ZDF. "Sind dabei Fehler gemacht worden? Aus heutiger Sicht ja. Wir haben gleichwohl damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt."