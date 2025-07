Glutamat sind Salze der Glutaminsäure. Diese kommt von Natur aus in vielen Lebensmitteln vor, wie beispielsweise Reis, Tomaten, Fleisch oder auch Parmesan. In der Lebensmittelindustrie wird in den meisten Fällen das Salz Mononatriumglutamat als Geschmacksverstärker eingesetzt.