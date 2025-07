Mittelfranken: Wels greift wieder Badende im Brombachsee an

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage hat ein Wels im Brombachsee in Mittelfranken Badende angegriffen und verletzt. Die Behörden lassen den See nun auf Laichplätze überprüfen.

Vorfall in Mittelfranken

Bereits am 20. Juni hatte ein Wels mehrere Badegäste im Brombachsee gebissen. Quelle: dpa

Nachdem bereits zum zweiten Mal ein Wels im Brombachsee in Mittelfranken Schwimmende angegriffen und verletzt hat, lässt das zuständige Landratsamt den See auf Laichplätze der Fische überprüfen.

Zunächst sollen die Badestellen und speziell die Badeinseln mit einem Echolot untersucht werden, was für die Sicherheit der Badegäste sorgen soll, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes Weißenburg-Gunzenhausen mit. Würden solche Laichplätze etwa an Badeinseln entdeckt, könnten diese vorsorglich gesperrt werden. Hintergrund ist, dass die Welse Badende jeweils im Bereich von Badeinseln angegriffen und gebissen hatten.

Zwei Wels-Vorfälle binnen weniger Tage

Am Mittwoch hatte ein Wels in dem See wieder einen Schwimmer angegriffen und leicht verletzt. Der Fisch biss laut Polizei einen 69-Jährigen im Bereich einer Badeplattform in den Arm und fügte ihm dabei eine Wunde zu. Der Mann sei noch im Uferbereich bei Absberg behandelt worden.

Bereits am 20. Juni hatte ein Wels mehrere Badegäste an einer anderen Stelle des See angegriffen, ebenfalls im Bereich einer Badeplattform. Fünf Menschen erlitten Bissverletzungen.

Polizei sperrt Badeplattform im Brombachsee

Die Polizei entschloss sich dort, den Wels - oft auch Waller genannt - mit Schüssen zu töten. Zur Begründung hieß es, eine Sperrung des Badebereiches hätte nicht durchgehend überwacht werden können. Die Gefahr, dass ein Schwimmer durch Bisse in Panik gerät und ertrinkt, wäre gegeben gewesen, hieß es.

Beim Vorfall am Mittwoch sperrte die Polizei lediglich die Badeplattform, zudem wurde die Badeinsel aus dem Wasser geholt. Da in dem Bereich des Sees nur wenig los gewesen sei, sah die Polizei diese Maßnahmen nach eigenen Angaben als ausreichend an.

Wieso griffen die Welse Schwimmer an?

Dass gleich zwei Mal ein Wels Badende angegriffen hat, hängt laut André Macher vom mittelfränkischen Fischereiverband mit dem derzeit geringen Wasserstand am Brombachsee zusammen. Zudem gehe gerade die Laichzeit zu Ende. Den Fischen fehle es aufgrund des geringen Wasserstands an geeigneten Orten im Uferbereich, an denen sie ihre Eier ablegen können.

Der Wels lege diese deshalb etwa unterhalb von Badeplattformen ab. Und seine Eier verteidigt er. Nur so sei das Verhalten des sonst nicht aggressiven Fischs zu erklären, sagt André Macher.

Welse gibt es laut dem Landesfischereiverband im Freistaat sehr viele. Sie leben vor allem in Seen oder langsam fließenden Gewässern. Der Wels mag demnach warmes Wasser.