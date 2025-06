Zwei-Meter-Fisch: Riesenwels beißt Badende im Brombachsee

Ein 90 Kilogramm schwerer Fisch hat im Brombachsee in Mittelfranken fünf Badegäste gebissen. Der über zwei Meter lange Waller fügte den Schwimmern am späten Freitagnachmittag Biss- und Fleischwunden zu, wie die Polizei in Bayern am Samstagabend mitteilte. Die Verletzungen seien von Helfern des Roten Kreuzes versorgt worden.