Gruppe B: Italien und Portugal mit wildem Last-Minute-Remis

Portugal und Italien haben sich am zweiten Spieltag der Gruppe B mit 1:1 (0:0) getrennt. In einer spannenden Schlussphase brachte Cristiana Girelle Italien in der 70. Minute in Führung. Diana Gomes glich in der 89. Minute aus, zuvor war ein Tor der Portugiesinnen nach VAR-Check wegen Abseits aberkannt (81.). Carole Costa köpfte den Ball den Ball an die Latte (88.). In der Nachspielzeit sah Portugals Ana Borges noch die Gelb-Rote Karte (90.+6).