Spannende Sportgeschichten: Hyrox, Surfen, Teqball und Co.

Spannende Sportgeschichten |

Die Sportwelt bietet bewegende Geschichten, spannende Porträts und inspirierende Karrieren. Neben den populären Disziplinen gibt es eine breite Vielfalt an außergewöhnlichen Sportarten sowie angesagte Trendsportarten zu entdecken, deren Ausübung meist ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich wäre. ZDFheute begleitetet Sportlerinnen und Sportler und berichtet über spannende Sportgeschichten und Sportthemen aus dem Breitensport und abseits davon.