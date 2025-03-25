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Spannende Sportgeschichten: Hyrox, Surfen, Teqball und Co.

Spannende Sportgeschichten

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Die Sportwelt bietet bewegende Geschichten, spannende Porträts und inspirierende Karrieren. Neben den populären Disziplinen gibt es eine breite Vielfalt an außergewöhnlichen Sportarten sowie angesagte Trendsportarten zu entdecken, deren Ausübung meist ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich wäre. ZDFheute begleitetet Sportlerinnen und Sportler und berichtet über spannende Sportgeschichten und Sportthemen aus dem Breitensport und abseits davon.

Spannende Sportgeschichten

  1. Tanzsport

    Mit zehn Jahren Weltmeisterin:Warum Aurelia den Tanzsport so liebt

    von Andrea Meuser
    Video2:05
  2. Breitensport - DLRG Merzig.

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Stille Helden - 50 Jahre Ehrenamt bei der DLRG

    von Claudia Oberst
    Video2:16
  3. Uschi Völker am 06.03.26

    Breite des Sports:Mit Kraftsport 100 Jahre alt werden

    von Pamela Seidel
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  4. Maximus und Markijan lernen im Kindergarten spielerisch, worauf es beim Ringen ankommt.

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Kindergarten für Ringer

    von Claudia Oberst
    Video2:07
  5. 17-Jähriger Baseballer unterschreibt bei den LA Dodgers

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Baseball-Talent auf dem Weg zum US-Profi

    Video2:32
  6. Tina Deeken

    Eisschwimmerin Tina Deeken:Höchstleistungen im eiskalten Wasser

    von Fabian Köhler
    Video2:09
  7. Padelschläger mit Tennisball

    Mix aus Tennis und Squash:Padel: Trendsport mit Spaßgarantie

    von Lisa Jandi
    Video2:35
  8. Kanupolo

    Action im Boot mit Ball:Kanupolo: Rasant, ruppig und ein Riesenspaß

    von Lana Ulman
    Video2:15
  9. Im Boxklub 82 im saarländischen Völklingen trainieren Jugendliche mit Wurzeln aus 20 Ländern miteinander

    Breitensport:Boxklub Völklingen: 160 Boxer aus 20 Ländern

    von Claudia Oberst
    Video2:07
  10. Rollstuhlfahrer im Tanzlabor Leipzig

    Runden drehen im Rollstuhl:Tanzlabor experimentiert mit freiem Tanz

    von Steffi Moritz-Möller
    Video2:19
  11. Skateboarder in der Skatehalle der Rollbrett-Union in Mönchengladbach

    Skater-Community Rollbrett-Union:Gemeinsam was ins Rollen bringen

    von Pamela Seidel
    Video2:08
  12. Hobbysportler Günther Blank geht auch mit 98 Jahren noch regelmäßig ins Fitnessstudio

    Sport als Lebenselixir:98 Jahre und fit: "Ohne Sport fehlt mir was"

    Video1:58
  13. Lukas Knopf

    Mountainbike-Profi Lukas Knopf:Weltmeister engagiert sich für Nachwuchs

    von F. Wunderlich/E. Köpper
    Video2:16
  14. Toughest Firefighter Alive

    Toughest Firefighter Alive:Feuerwehrfrau Marta kämpft sich durch

    von Pamela Seidel
    Video2:13
  15. Roboterfußball

    Roboterfußball in Leipzig:2050: Roboter besiegen Fußball-Weltmeister

    von F. Wunderlich/E. Köpper
    Video2:15
  16. Marie Jendroska

    Gut fürs Selbstbewusstsein:Warum junge Mädchen Taekwondo mögen

    von Pamela Seidel
    Video2:03

Sport im ZDF und im Livestream

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Sportnachrichten

  1. Murat Yakin

    WM-Testspiel gegen Deutschland:Effizient und eiskalt: Die Schweiz als eidgenössische Einheit

    von Andreas Morbach
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  2. Piotr Zielinski

    Jubel nach 2:1-Erfolg:Polen dreht Partie gegen Albanien

    von Adrian von der Groeben
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  3. Edin Dzeko mit seinen Mannschaftskameraden am 26.03.26

    Sieg im Elfmeterschießen:Bosnien schlägt Wales und fordert Italien

  4. Ruairi McConville und Moise Kean am 26.03.26

    Noch ein Sieg fehlt zum WM-Ticket:Italien zittert sich zum 2:0-Erfolg gegen Nordirland

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  5. Minerva Fabienne Hase and Nikita Volodin mit ihren WM-Goldmedaillen

    Eiskunstlauf-WM in Prag:Minerva Hase und Nikita Volodin gewinnen Gold im Paarlauf

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  6. Ferdi Kadioglu erzielt das 1:0 für die Türkei gegen Rumänien am 26. März 2026.

    WM-Qualifikation - Playoff-Halbfinale:1:0 gegen Rumänien: Türkei fehlt noch ein Sieg zum WM-Ticket

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  7. Julian Nagelsmann am 26.03.26

    Antonio Rüdiger kein Stammspieler mehr:Was Nagelsmann vom DFB-Test in der Schweiz erwartet

    von Frank Hellmann
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  8. US-Amerikaner Ilia Malinin während der Weltmeisterschaften im Eiskunstkauf in Prag am 26.03.2026.

    Eiskunstlauf-WM in Prag:Malinin nach Kurzprogramm auf Goldkurs

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  9. Olympische Flagge.

    Nach Diskussionen beim Boxen 2024:IOC macht Geschlechtertests für Sportlerinnen verpflichtend

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  10. Francesco Pio Esposito

    Italiens Angst vor der Angst:Nächste Fußball-WM ohne Squadra Azzurra?

    Claudio Palmieri, Bergamo
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  11. Kölns Dominik Uher (l) und Schwenningens Thomas Larkin kämpfen um den Puck.

    DEL-Playoff-Viertelfinale:Kölner Haie erkämpfen sich Auftaktsieg in Schwenningen

    von Kathrin Bräuer
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  12. UEFA Nations League - Logo

    UEFA Nations League 2026/27:Deutschland gegen Serbien im Oktober live im ZDF

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  13. Weltcup-Gesamtwertung 2026, v.l. Emma Aicher (Deutschland, 2. Platz), Gesamtsiegerin Mikaela Shiffrin (USA) mit grosser Kristallkugel

    Nach packendem Zweikampf:Shiffrin adelt Aicher nach Saisonfinale: "Glänzende Zukunft"

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  14. Champions League der Frauen: Manchester United - FC Bayern: Georgia Stanway (r.) im Zweikampf Hinata Miyazawa

    3:2 im Hinspiel bei ManUnited:Champions League: Bayern-Frauen fahren halbe Miete ein

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  15. Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin bei einer Hebefigur im Kurzprogramm

    Eiskunstlauf-WM in Prag:Fehlerfreies Kurzprogramm: Hase und Volodin auf Goldkurs

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  16. Kai Havertz (Mitte) wird im Spiel gegen Bayer Leverkusen von Mitspielern für sein Tor gefeiert.

    WM-Testspiele der Nationalmannschaft:Havertz, die stille Variante einer Führungskraft

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