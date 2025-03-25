Spannende Sportgeschichten: Hyrox, Surfen, Teqball und Co.

Spannende Sportgeschichten
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Die Sportwelt bietet bewegende Geschichten, spannende Porträts und inspirierende Karrieren. Neben den populären Disziplinen gibt es eine breite Vielfalt an außergewöhnlichen Sportarten sowie angesagte Trendsportarten zu entdecken, deren Ausübung meist ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich wäre. ZDFheute begleitetet Sportlerinnen und Sportler und berichtet über spannende Sportgeschichten und Sportthemen aus dem Breitensport und abseits davon.
Spannende Sportgeschichten
Mit zehn Jahren Weltmeisterin:Warum Aurelia den Tanzsport so liebtvon Andrea MeuserVideo2:05
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Stille Helden - 50 Jahre Ehrenamt bei der DLRGvon Claudia OberstVideo2:16
Breite des Sports:Mit Kraftsport 100 Jahre alt werdenvon Pamela SeidelVideo2:27
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Kindergarten für Ringervon Claudia OberstVideo2:07
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Baseball-Talent auf dem Weg zum US-ProfiVideo2:32
Eisschwimmerin Tina Deeken:Höchstleistungen im eiskalten Wasservon Fabian KöhlerVideo2:09
Mix aus Tennis und Squash:Padel: Trendsport mit Spaßgarantievon Lisa JandiVideo2:35
Action im Boot mit Ball:Kanupolo: Rasant, ruppig und ein Riesenspaßvon Lana UlmanVideo2:15
Breitensport:Boxklub Völklingen: 160 Boxer aus 20 Ländernvon Claudia OberstVideo2:07
Runden drehen im Rollstuhl:Tanzlabor experimentiert mit freiem Tanzvon Steffi Moritz-MöllerVideo2:19
Skater-Community Rollbrett-Union:Gemeinsam was ins Rollen bringenvon Pamela SeidelVideo2:08
Sport als Lebenselixir:98 Jahre und fit: "Ohne Sport fehlt mir was"Video1:58
Mountainbike-Profi Lukas Knopf:Weltmeister engagiert sich für Nachwuchsvon F. Wunderlich/E. KöpperVideo2:16
Toughest Firefighter Alive:Feuerwehrfrau Marta kämpft sich durchvon Pamela SeidelVideo2:13
Roboterfußball in Leipzig:2050: Roboter besiegen Fußball-Weltmeistervon F. Wunderlich/E. KöpperVideo2:15
Gut fürs Selbstbewusstsein:Warum junge Mädchen Taekwondo mögenvon Pamela SeidelVideo2:03
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Sport | Wintersport:Skifliegen der Männer am 27. März
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Sport | Wintersport:Eiskunstlauf-WM: Kür der Frauen
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WM-Qualifikation - Playoff-Halbfinale:1:0 gegen Rumänien: Türkei fehlt noch ein Sieg zum WM-Ticketmit Video2:59
Antonio Rüdiger kein Stammspieler mehr:Was Nagelsmann vom DFB-Test in der Schweiz erwartetvon Frank Hellmannmit Video0:46
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Nach Diskussionen beim Boxen 2024:IOC macht Geschlechtertests für Sportlerinnen verpflichtendmit Video1:58
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DEL-Playoff-Viertelfinale:Kölner Haie erkämpfen sich Auftaktsieg in Schwenningenvon Kathrin BräuerVideo0:51
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