Baseball-Talent Tom Apfelbaum auf dem Weg zum US-Profi

Deutsches Baseball-Talent auf dem Weg zum US-Profi

06.02.2026 | 16:29 |

Tom Apfelbaum hat geschafft wovon viele junge Nachwuchsbaseballer träumen: Das amerikanische Profiteam der LA Dodgers hat den Pitcher mit außergewöhnlicher Wurftechnik entdeckt und direkt unter Vertrag genommen.