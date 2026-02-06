  3. Merkliste
ZDF-Mittagsmagazin

Baseball-Talent Tom Apfelbaum auf dem Weg zum US-Profi

Tom Apfelbaum hat geschafft wovon viele junge Nachwuchsbaseballer träumen: Das amerikanische Profiteam der LA Dodgers hat den Pitcher mit außergewöhnlicher Wurftechnik entdeckt und direkt unter Vertrag genommen.

