Baseball-Talent Tom Apfelbaum auf dem Weg zum US-Profi

Deutsches Baseball-Talent auf dem Weg zum US-Profi
|
Tom Apfelbaum hat geschafft wovon viele junge Nachwuchsbaseballer träumen: Das amerikanische Profiteam der LA Dodgers hat den Pitcher mit außergewöhnlicher Wurftechnik entdeckt und direkt unter Vertrag genommen.
Mehr News aus dem Sport
Keine Frauen in ihrer Disziplin :Kombiniererin Armbruster kritisiert IOC: "Haben Platz verdient"
mit Video6:01
Eröffnungsfeier und davor Wettkämpfe :Curling eröffnet die Winterspiele - Das bringt der Auftakt
mit Video3:57