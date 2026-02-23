Knapper Sieg gegen Alba Berlin:Baskets Bamberg gewinnen den BBL-Pokal

Nach langer Durststrecke haben die Baskets Bamberg zum siebten Mal den BBL-Pokal gewonnen. Der frühere Serienmeister besiegte im Finale etwas überraschend Alba Berlin.

Die BMA365 Bamberg Baskets haben zum siebten Mal den Pokal der Basketball-Bundesliga gewonnen. Die Franken setzten sich in München in einem packenden Finale gegen Alba Berlin mit 74:72 (36:37) durch und holten damit den ersten Titel seit sieben Jahren.

Im Halbfinale die Bayern geschlagen

Im Halbfinale hatte Bamberg in einer dramatischen Partie überraschend den deutschen Meister Bayern München mit 103:97 nach Verlängerung bezwungen und damit für großen Frust beim Topfavoriten gesorgt. Alba hatte die EWE Baskets Oldenburg klar mit 98:78 bezwungen.