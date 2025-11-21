Nach neun Ligaspielen ohne Sieg hat Dynamo Dresden wieder einen Erfolg in der 2. Bundesliga eingefahren. Gegen Bochum gewannen die Ostdeutschen knapp.

Dresden beendete seine Sieglosserie mit einem 2:1-Erfolg gegen Bochum. Quelle: dpa

Mit dem ersten Sieg seit drei Monaten hat Dynamo Dresden die direkten Abstiegsränge zunächst verlassen und den Höhenflug des VfL Bochum gestoppt.

Die Sachsen gewannen im Bochumer Ruhrstadion beim Revierclub mit 2:1 (2:0) und feierten mit dem zweiten Saisonerfolg den ersten Sieg nach acht Ligaspielen sowie den Sprung auf Rang 16. Die Gastgeber hingegen mussten nach zehn Punkten aus fünf Spielen unter dem neuen Trainer Uwe Rösler die erste Niederlage hinnehmen.

Spektakuläre Partie zwischen Dynamo Dresden und dem Karlsruher SC: Die Gäste kontern einen frühen Rückstand und legen zweimal vor. Das letzte Wort gehört aber dem Aufsteiger. 06.10.2025 | 9:02 min

Dresdens Trainer Thomas Stamm hatte sein Team nach der zweiwöchigen Länderspielpause neu formiert und gleich fünf neue Profis in die Startelf beordert. Zudem standen die Dresdner mit einer defensiven Fünferreihe sehr kompakt und machten den Gastgebern das Leben schwer.

Bochums Onyeka vergibt Elfmeter

Alexander Rossipal nutzte dann eine Unachtsamkeit in der VfL-Abwehr und traf in der 25. Minute zum 1:0 für die Gäste. Der frühere Düsseldorfer Vincent Vermeij (45.+1) spitzelte dann noch vor der Pause nach einem Konter den Ball zum 2:0 für die gut aufgelegten Gäste ins Tor.

Bochum schaffte nach knapp einer Stunde den Anschlusstreffer durch Cajetan Lenz (58.) und drückte mächtig aufs Tempo. Der unglückliche VfL-Profi Francis Onyeka schoss noch einen Foulelfmeter neben das Tor (76.). Zum Ausgleich reichte es für die Gastgeber nicht mehr.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.