Die SV Elversberg fällt nach einem Remis in Darmstadt aus den Aufstiegsrängen der 2. Bundesliga. Auch für die Lilien ist der Punkt trotz Unterzahl zu wenig.

Matej Maglica vom SV Darmstadt 98 (Mitte) und David Mokwa von der SV Elversberg lieferten sich einen harten Kampf. Quelle: IMAGO / HMB-Media

Die SV Elversberg hat einen großen Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga verpasst. Die Saarländer mussten sich trotz Überzahl in einem äußerst unterhaltsamen Verfolgerduell bei Darmstadt 98 mit einem 3:3 (3:2) begnügen und rutschten auf Platz vier der 2. Bundesliga ab. Darmstadt liegt nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg nun sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück und hat damit nur noch theoretische Aufstiegschancen.

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Traumstart für Darmstadt, dann kommt Elversberg

Dabei führten die Gastgeber durch Patric Pfeiffer (14.) und Fraser Hornby (15.) schnell mit 2:0, doch Elversberg drehte durch die Tore von Tom Zimmerschied (26.), Maximilian Rohr (34.) und Lukas Petkov (45.+2) noch vor der Pause die Begegnung. Pfeiffer sah zudem nach einer Notbremse die Rote Karte (44.). Hornby glich mit seinem zweiten Tor dennoch aus (51.).

Zunächst stand Pfeiffer im Mittelpunkt, als er mit der Hacke zur Führung traf. Nur Sekunden später schlug Darmstadt erneut zu, Zimmerschied spielte dabei einen Fehlpass direkt in die Füße von Hornby. Doch die Gäste kamen zurück ins Spiel. Nach dem Ausgleich flog Pfeiffer vom Platz, den anschließenden Freistoß nutzte Elversberg zur Pausenführung.

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Darmstadt von Unterzahl unbeeindruckt

Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gab aber nicht auf, Hornby erzielte sein elftes Saisontor. Danach suchten beide Mannschaften die Entscheidung. In der Nachspielzeit rettete Darmstadts Matej Maglica einen Ball auf der Torlinie.

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