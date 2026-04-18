Handball: Füchse Berlin und Bergischer HC im Pokalfinale

Sensation im Final Four um den DHB-Pokal: Der Bergische HC besiegt den großen Favoriten SC Magdeburg und fordert am Sonntag im Endspiel die Füchse Berlin.

Johannes Wasielewski (l.) und dem Bergischen HC gelingt mit dem Sieg gegen Magdeburg im Final Four eine faustdicke Überraschung. Quelle: dpa

Die Füchse Berlin und der Bergische HC bestreiten das Endspiel um den DHB-Pokal. Im Halbfinale beim Final Four in Köln besiegten die Füchse zunächst den TBV Lemgo Lippe mit 39:36 (20:16). Anschließend warf der Bergische HC in einem wahren Krimi den großen Favoriten SC Magdeburg raus und gewann mit 31:30 nach Siebenmeterwerfen (27:27, 22:22, 11:11).

Magdeburg verpasst Chance auf das Triple

Bundesliga-Tabellenführer SCM hat damit keine Chance mehr auf das Triple aus Pokalsieg, deutscher Meisterschaft und Champions-League-Sieg. Die Füchse Berlin greifen im Finale am Sonntag (15:45 Uhr/ARD) nach ihrem zweiten Pokal-Triumph.

Die Füchse Berlin greifen nach dem zweiten Pokalerfolg der Vereinsgeschichte. Im Halbfinale gegen den TBV Lemgo Lippe gewinnt das Hauptstadtteam mit 39:36. 18.04.2026 | 0:30 min

Der Sieg des Bergischen HC gegen Magdeburg ist eine der größten Sensationen im deutschen Handball in den letzten Jahren und schon jetzt der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte des BHC.

Füchse drehen Spiel gegen Lemgo

Die Berliner um Welthandballer Mathias Gidsel hatten sich zuvor mit 39:36 (20:16) gegen den TBV Lemgo Lippe durchgesetzt. Lasse Andersson war mit elf Toren bester Werfer der Füchse. Bei Lemgo traf Tim Suton achtmal. Auch die Füchse hatten zunächst Schwierigkeiten und lagen früh zurück. Am Ende drehte der Favorit aber das Spiel.

Der Titelverteidiger und Rekordsieger ist raus: Im Viertelfinale des DHB-Pokals gewinnen die Füchse Berlin gegen den THW Kiel nach hochklassigen 60 Minuten mit 32:3 (16:17). 19.12.2025 | 1:29 min