Handball: Füchse Berlin und Bergischer HC im Pokalfinale

Endspiel am Sonntag gegen Füchse Berlin:Bergischer HC wirft Magdeburg aus DHB-Pokal
Sensation im Final Four um den DHB-Pokal: Der Bergische HC besiegt den großen Favoriten SC Magdeburg und fordert am Sonntag im Endspiel die Füchse Berlin.
Die Füchse Berlin und der Bergische HC bestreiten das Endspiel um den DHB-Pokal. Im Halbfinale beim Final Four in Köln besiegten die Füchse zunächst den TBV Lemgo Lippe mit 39:36 (20:16). Anschließend warf der Bergische HC in einem wahren Krimi den großen Favoriten SC Magdeburg raus und gewann mit 31:30 nach Siebenmeterwerfen (27:27, 22:22, 11:11).
Magdeburg verpasst Chance auf das Triple
Bundesliga-Tabellenführer SCM hat damit keine Chance mehr auf das Triple aus Pokalsieg, deutscher Meisterschaft und Champions-League-Sieg. Die Füchse Berlin greifen im Finale am Sonntag (15:45 Uhr/ARD) nach ihrem zweiten Pokal-Triumph.
Der Sieg des Bergischen HC gegen Magdeburg ist eine der größten Sensationen im deutschen Handball in den letzten Jahren und schon jetzt der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte des BHC.
Füchse drehen Spiel gegen Lemgo
Die Berliner um Welthandballer Mathias Gidsel hatten sich zuvor mit 39:36 (20:16) gegen den TBV Lemgo Lippe durchgesetzt. Lasse Andersson war mit elf Toren bester Werfer der Füchse. Bei Lemgo traf Tim Suton achtmal. Auch die Füchse hatten zunächst Schwierigkeiten und lagen früh zurück. Am Ende drehte der Favorit aber das Spiel.
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