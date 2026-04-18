Handball - Final Four:Füchse Berlin im Finale um den DHB-Pokal
von Christopher Brass
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Die Füchse Berlin greifen nach dem zweiten Pokalerfolg der Vereinsgeschichte. Im Halbfinale gegen den TBV Lemgo Lippe gewinnt das Hauptstadtteam mit 39:36.
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