Handball - Final Four : Füchse Berlin im Finale um den DHB-Pokal

von Christopher Brass 18.04.2026 | 19:38 |

Die Füchse Berlin greifen nach dem zweiten Pokalerfolg der Vereinsgeschichte. Im Halbfinale gegen den TBV Lemgo Lippe gewinnt das Hauptstadtteam mit 39:36.