Champions League: Bayern mit leiser Hoffnung auf Harry Kane

Champions League:Bayern: Leise Hoffnung auf Harry Kane
Harry Kane meldet sich bei den Bayern rechtzeitig zum Champions-League-Spiel gegen Real Madrid zurück. Ob es nach seiner Knöchelverletzung schon für die Startelf reicht, ist offen.
Der FC Bayern kann im Champions-League-Kracher bei Real Madrid wohl wieder auf Harry Kane setzen. Er hat am Montagmittag am Abschlusstraining für das Viertelfinal-Hinspiel (Dienstag, 21 Uhr/ausführlicher Bericht im ZDF am Mittwoch, 23 Uhr) teilgenommen.
Eberl: Der Trainer entscheidet
Ob er im Bernabéu in der Startelf stehen kann, soll sich kurzfristig und erst vor Ort entscheiden. "Ob er ihn aufstellt oder nicht" sei die Entscheidung von Trainer Vincent Kompany, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Montagnachmittag:
Kane hatte am vergangenen Wochenende im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (3:2) gefehlt - wegen einer Knöchelblessur, die er sich im Training bei der englischen Nationalmannschaft zuzog.
Kane hat in dieser Saison erst drei der 43 Pflichtspiele der Bayern verpasst - alle drei gewannen die Münchner. In der Bundesliga in Freiburg und am 6. März gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) sowie vier Tage später im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1).
Im Rückspiel gegen die Italiener traf der Angreifer doppelt - es waren seine Saisontore Nummer neun und zehn im neunten Einsatz in der Königsklasse. Insgesamt kommt er in seinen bislang 40 Partien auf 48 Treffer in dieser Spielzeit.
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