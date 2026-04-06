Champions League: Bayern mit leiser Hoffnung auf Harry Kane

Harry Kane meldet sich bei den Bayern rechtzeitig zum Champions-League-Spiel gegen Real Madrid zurück. Ob es nach seiner Knöchelverletzung schon für die Startelf reicht, ist offen.

Hat sich nach der Verletzung zurückgemeldet und war am Ostermontag beim Abschlusstraining in München dabei: Harry Kane. Quelle: Frank Hoermann / Sven Simon / Imago

Eberl: Der Trainer entscheidet

Ob er im Bernabéu in der Startelf stehen kann, soll sich kurzfristig und erst vor Ort entscheiden. "Ob er ihn aufstellt oder nicht" sei die Entscheidung von Trainer Vincent Kompany, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug am Montagnachmittag:

Aber zumindest ist er dabei - und das gibt ein gutes Gefühl. „ Bayern-Sportvorstand Max Eberl über Harry Kane

Kane hatte am vergangenen Wochenende im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (3:2) gefehlt - wegen einer Knöchelblessur, die er sich im Training bei der englischen Nationalmannschaft zuzog.

Mit dem 2:2 nach 0:2-Rückstand hätte Bayern in Freiburg gut leben können, doch die Münchner wollen mehr: Lennart Karl trifft in der Nachspielzeit gegen den am Ende konsternierten SC noch zum 3:2. 06.04.2026 | 13:13 min

Kane hat in dieser Saison erst drei der 43 Pflichtspiele der Bayern verpasst - alle drei gewannen die Münchner. In der Bundesliga in Freiburg und am 6. März gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) sowie vier Tage später im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1).

Im Rückspiel gegen die Italiener traf der Angreifer doppelt - es waren seine Saisontore Nummer neun und zehn im neunten Einsatz in der Königsklasse. Insgesamt kommt er in seinen bislang 40 Partien auf 48 Treffer in dieser Spielzeit.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Der FC Bayern dominiert auch die zweite Partie gegen Atalanta Bergamo klar. Nach dem 6:1 im Hinspiel heißt es nach 90 einseitigen Minuten 4:1. Harry Kane schießt ein Traumtor. 18.03.2026 | 2:59 min