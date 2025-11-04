Serbischer Fußball trauert: Trainer stirbt nach Zusammenbruch

Serbischer Fußball trauert um Zizovic:Trainer bricht während des Spiels zusammen und stirbt
Ein Todesfall hat die Erstliga-Partie in Serbien zwischen Mladost Lucani und FK Radnicki überschattet. Gästetrainer Mladen Zizovic starb am Montag kurz nach einem Zusammenbruch.
Der serbische Fußball steht unter Schock: Während eines Erstliga-Spiels ist der Bosnier Mladen Zizovic, Trainer von FK Radnicki 1923, zusammengebrochen und wenig später im Alter von 44 Jahren gestorben. Das teilte sein Klub mit. Das Spiel beim FK Mladost Lucani wurde am Montagabend beim Stand von 2:0 kurz vor der Halbzeitpause abgebrochen.
Die Todesursache ist laut der serbischen Tageszeitung "Vecernje Novosti" noch nicht offiziell bestätigt.
Große Bestürzung über Zizovics Tod
Nach dem Zusammenbruch in der 22. Minute war die Begegnung zunächst noch fortgesetzt worden, ehe nach Bekanntgabe der Todesmeldung durch den Schiedsrichter zahlreiche Spieler und Verantwortliche im Stadion mit Tränen in den Augen zu Boden sanken. Die Bestürzung im Verein ist dementsprechend groß:
Zizovic hatte den Tabellen-Zehnten der serbischen SuperLiga erst am 22. Oktober übernommen und stand am Montagabend zum dritten Mal an der Seitenlinie. Zuvor trainierte der ehemalige offensive Mittelfeldspieler unter anderem in Bosnien, Saudi-Arabien und Nordmazedonien. In der Saison 2024/25 führte er den bosnischen Klub FK Borac Banja Luka ins Achtelfinale der Conference League.
