Serbischer Fußball trauert: Trainer stirbt nach Zusammenbruch

Ein Todesfall hat die Erstliga-Partie in Serbien zwischen Mladost Lucani und FK Radnicki überschattet. Gästetrainer Mladen Zizovic starb am Montag kurz nach einem Zusammenbruch.

Während eines Erstligaspiels in Serbien brach Mladen Zizovic, Trainer vonFK Radnicki 1923, zusammen und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Quelle: Imago

Der serbische Fußball steht unter Schock: Während eines Erstliga-Spiels ist der Bosnier Mladen Zizovic, Trainer von FK Radnicki 1923, zusammengebrochen und wenig später im Alter von 44 Jahren gestorben. Das teilte sein Klub mit. Das Spiel beim FK Mladost Lucani wurde am Montagabend beim Stand von 2:0 kurz vor der Halbzeitpause abgebrochen.

Die Todesursache ist laut der serbischen Tageszeitung "Vecernje Novosti" noch nicht offiziell bestätigt.

Große Bestürzung über Zizovics Tod

Nach dem Zusammenbruch in der 22. Minute war die Begegnung zunächst noch fortgesetzt worden, ehe nach Bekanntgabe der Todesmeldung durch den Schiedsrichter zahlreiche Spieler und Verantwortliche im Stadion mit Tränen in den Augen zu Boden sanken. Die Bestürzung im Verein ist dementsprechend groß:

Unser Verein hat nicht nur einen großen Experten verloren, sondern vor allem einen guten Menschen, Freund und Sportler, der mit seinem Wissen, seiner Energie und seiner Herzlichkeit einen bleibenden Eindruck in den Herzen aller hinterlassen hat, die ihn kannten. „ Mitteilung FK Radnicki 1923

Zizovic hatte den Tabellen-Zehnten der serbischen SuperLiga erst am 22. Oktober übernommen und stand am Montagabend zum dritten Mal an der Seitenlinie. Zuvor trainierte der ehemalige offensive Mittelfeldspieler unter anderem in Bosnien, Saudi-Arabien und Nordmazedonien. In der Saison 2024/25 führte er den bosnischen Klub FK Borac Banja Luka ins Achtelfinale der Conference League.

