Fußball: Hat Man United endlich den richtigen Trainer gefunden?

Trotz enormer Ausgaben kämpft Manchester United seit Jahren vergeblich um die nachhaltige Rückkehr an die Spitze. Klappt es ausgerechnet mit einem Interimstrainer?

Dem neuen Trainer Michael Carrick gelingt bei Manchester United ein imposanter Start. Was macht der frühere Spieler des gefallenen Weltklubs besser als seine Vorgänger? 19.02.2026 | 13:39 min

Fünf Spiele haben gereicht, um die Stimmung bei Manchester United merklich zu heben. Zuletzt gab es zwar nur ein 1:1 bei West Ham United, aber die vier Siege davor haben die Hoffnung geweckt, der englische Rekordmeister könne im Rennen um die Champions-League-Plätze wieder konkurrenzfähig sein.

Seit Michael Carrick übernommen hat, läuft es wieder bei den Red Devils. „ Bolzplatz-Moderator Marvin Kirsch

Carrick setzt auf Pragmatismus

Carrick steht für den Gegenentwurf zu seinem Vorgänger Ruben Amorim, der Anfang des Jahres als Cheftrainer entlassen worden war. Pragmatismus statt Systemrevolution. "Das ist keine Kernphysik", sagt TV-Kommentator Uli Hebel als Experte für die Premier League in der Sendung Bolzplatz.

Er hat sich sehr schnell auf die Viererkette committet – und das ist sinnvoll, wenn man sich mit dem Kader beschäftigt. „ Uli Hebel, Premier-League-Experte

Statt komplizierter Abläufe setzt Carrick auf Stabilität und klare Rollen, die Routiniers wie Luke Shaw, Casemiro und Kapitän Bruno Fernandes ebenso einbinden wie Talente.

Kobbie Mainoo wieder in der Startelf

Vor allem die Balance im Mittelfeld hat sich verbessert. "Mit Amorim konntest du nur mit zwei Mittelfeldspielern agieren", sagt Influencer und United-Experte Mark Goldbridge im Bolzplatz. Mit der Umstellung auf ein Dreiermittelfeld rückte Kobbie Mainoo wieder in die Startelf, Bruno Fernandes eine Position weiter nach vorn.

Außerdem verteidigt United kompakter und setzt auswärts auf Konter. Ein Muster, das neue Trainer gern nutzen, um ein Team zu stabilisieren. Aber ist es auch nachhaltig?

Uniteds schlechte Erfahrung mit Solskjær

Die Frage ist eng damit verbunden, ob Carrick, dessen Vertrag bis zum Ende der Saison läuft, über seinen Satus als Interims-Trainer hinauskommt. Miteigentümer Jim Radcliffe und seine Firma Ineos beobachten die Situation genau. Die Sehnsucht ist jedenfalls groß, dass das nach dem Abschied des großen Alex Ferguson 2013 in Gang gesetzte Trainerkarussell endlich zur Ruhe kommt.

Mit der Berufung eines ehemaligen Spielers zum Cheftrainer hat die Klubführung im Fall von Ole Gunnar Solskjær allerdings schlechte Erfahrungen gemacht. "Der hat die ersten acht Spiele gewonnen", sagt Hebel. "Damals hat die Vereinsführung auf öffentlichen Druck den Job hergegeben. Und es hat sich nichts verändert, sie haben einfach nur zwei Jahre verloren."

Kader steht vor großem Umbruch

Mark Goldbridge vergleicht die Situation eines Interimstrainers mit einem Vertretungslehrer in der Schule, der dann eine Vollzeitstelle bekommt. "Da ändern sich auch die Ziele", sagt Goldbridge.

Es ist wichtig, dass wir in den nächsten Monaten vielleicht einige Niederlagen von Manchester United erleben, damit wir sehen, wie Michael Carrick damit umgeht. „ Mark Goldbridge, United-Experte

Unabhängig von Carricks Zukunft steht der in den letzten fünf Jahren mit über einer Milliarde Euro zusammengebastelte Kader vor einem Umbruch. Und der kann nach Ansicht von Experten nur darin bestehen, auf entwicklungsfähige Spieler statt auf satte Stars zu setzen. "Es wäre völlig verblendet, nach zwölf Jahren Einöde jetzt wieder um den Titel angreifen zu wollen und das zu machen, was in den Jahren zuvor passiert ist", sagt Hebel.

Wir könnten ja eine Litanei an Spielern aufzählen, die für horrendes Grundgehalt nie gespielt oder nicht so performt haben. „ Uli Hebel, Premier-League-Kommentator

Wie laut darf Carrick sein?

Für Mark Goldbridge ist die nächste Transferperiode sogar eine "Operation am offenen Herzen", in der man "zwischen sechs und zehn neue Spieler" brauche. "Da ich unseren Vorstand kenne, weiß ich aber, dass das nicht passieren wird", sagt Goldbridge. "Aber Carrick muss darauf drängen. Denn wenn man nur den Job antritt und dankbar ist, weil man Trainer von Manchester United ist, wird man nicht lange durchhalten."

Die Forderung nach neuen Spielern sollte Carrick trotzdem nicht zu offensiv vortragen: Sein Vorgänger Amorim wurde entlassen, kurz nachdem er die Transferpolitik des Klubs öffentlich kritisiert hatte.