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Messi beendet Karriere in argentinischer Nationalmannschaft

Nach 207 Länderspielen:Messi beendet Karriere in argentinischer Nationalmannschaft

von Stefan Bier

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Der argentinische Nationalspieler Lionel Messi wird nach dem Sieg gegen England im WM-Halbfinale von seinen jubelden Teamkameraden auf dem Rücken getragen

Lionel Messi hat seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft beendet. Die Fußball-Ikone bestritt insgesamt 207 Länderspiele.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: Reuters

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