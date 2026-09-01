Messi beendet Karriere in argentinischer Nationalmannschaft

München erster Tabellenführer :FC Bayern setzt gegen VfB erstes Ausrufezeichen
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von Stefan Bier
Lionel Messi hat seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft beendet. Die Fußball-Ikone bestritt insgesamt 207 Länderspiele.
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