Sport

DFB-Aufgebot: Nagelsmann nominiert drei Neue, Sané nicht dabei

Sané nicht im DFB-Aufgebot:Nagelsmann nominiert drei Neue für WM-Quali

|

Mit drei Neulingen geht Bundestrainer Julian Nagelsmann in die anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Nicht mit dabei ist Leroy Sané.

Julian Nagelsmann

Drei Neulinge im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Quelle: Imago

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet zum Start der WM-Qualifikation auf Leroy Sané und beruft ein neues Spieler-Trio.

Erstmals im 23er-Kader sind der offensive Mittelfeldspieler Paul Nebel vom FSV Mainz 05, Verteidiger Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt und Torhüter Finn Dahmen vom FC Augsburg als Ersatz für den verletzten Marc-André ter Stegen.

Viele verletzte Spieler

Der Bundestrainer musste für den Quali-Start gegen die Slowakei in Bratislava am 4. September und gegen Nordirland drei Tage später in Köln wieder kräftig improvisieren.

Julian Nagelsmann grinst bei der DFB-Pressekonferenz am Sonntag, den 2. Juni

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt seinen Kader für die anstehenden WM-Qualifikations-Spiele bekannt. Die Pressekonferenz im Livestream.

27.08.2025 | 36:18 min

Neben ter Stegen sind auch Bayern-Star Jamal Musiala, Kai Havertz, Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs und Stürmer Tim Kleindienst verletzt. Einziger nomineller Spieler für die rechte Abwehrseite im Kader ist somit der Neuling Collins. Auch Waldemar Anton könnte dort spielen.

Leroy Sané fehlt im DFB-Aufgebot

Prominentester Fehlender ist eindeutig Sané (29/70 Länderspiele). Mit seinem Wechsel vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul im Sommer hat sich der Offensivspieler möglicherweise aus dem unmittelbaren Blickfeld bewegt. Keine Berücksichtigung fanden diesmal beispielsweise auch Robin Gosens, Felix Nmecha, Jonathan Burkardt oder Deniz Undav.  

Vier Rückkehrer kann Nagelsmann dafür begrüßen. Abwehrchef Antonio Rüdiger, Angelo Stiller, Jamie Leweling und Nadiem Amiri sind wieder dabei.

Der DFB-Kader im Überblick

TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

ABWEHR: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern München)

MITTELFELD: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Paul Nebel (FSV Mainz 05), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool)

ANGRIFF: Niclas Füllkrug (West Ham United), Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Quelle: SID
