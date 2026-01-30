  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Champions League: Kein deutsches Duell in den Playoffs

Champions League - Playoff-Auslosung:Kein deutsches Duell in der Königsklasse

|
Dieses Foto zeigt die Losbecher vor der Auslosung der K.O.-Phase der UEFA Champions League-Play-offs 2025/26 im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon am 30. Januar 2026.

In den Playoffs der Champions-League trifft Borussia Dortmund auf Atalanta Bergamo. Bayer Leverkusen muss gegen Olympiakos Piräus ran.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Thema
Sport

Mehr zur Champions League

Champions League - Highlights