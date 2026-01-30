Champions League - Playoff-Auslosung:Kein deutsches Duell in der Königsklasse

Sport:Champions League - 2025/26
Die wichtigsten Spiele im Video.
In den Playoffs der Champions-League trifft Borussia Dortmund auf Atalanta Bergamo. Bayer Leverkusen muss gegen Olympiakos Piräus ran.
Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.
