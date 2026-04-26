Erst setzte er sich gegen Lukas Märtens durch, jetzt geht es um die Weltjahresbestzeit: Sven Schwarz startet über die 1500 Meter Freistil. Das ist der letzte Tag der Schwimm-DM.

Die Final-Entscheidungen vom Samstag der Schwimm-DM in Berlin im Relive. Kommentar: Volker Grube 25.04.2026 | 71:36 min

Vom 23. bis zum 26. April werden bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin 111 Medaillen vergeben. Die nationalen Titelkämpfe sind zudem die letzte Chance der DSV-Athleten, sich für die Europameisterschaften in Paris im August zu qualifizieren. Der letzte Tag im Überblick.

Die Highlights am Sonntag

Es war ein Paukenschlag, der sich bereits im Vorlauf angedeutet hatte. Brustsprinter Melvin Imoudu verbessert am Samstag seinen eigenen zwei Jahre alten Deutschen Rekord über 50 Meter Brust auf 26,57 Sekunden. Bereits im Vorlauf lag er nur sechs Hundertstelsekunden dahinter.

Ich hatte mir das schon ausgemalt und alles daran gesetzt, dass ich es auch schaffe. „ Melvin Imoudu nach seinem Rekordrennen

Was fast unterging: Die 50 Meter Brust waren auch ein Rennen, in dem ein anderer deutscher Brustsprinter seine Flaute bei der aktuellen Deutschen Meisterschaft vorerst beenden konnte: Lucas Matzerath, der in 27,30 Sekunden die EM-Norm erstmals unterbieten konnte.

Am Sonntag greift er nun nach dem Meistertitel über die 200 Meter Brust - mit dem erreichten EM-Ticket in der Tasche nun weitaus gelassener als am Samstag. Auch 100-Meter-Brust-Weltmeisterin Anna Elendt startet über die 200 Meter Brust. Auch dort hält sie den Deutschen Rekord inne - den sie am Sonntag erneut angreifen wird.

Köhler und Schwarz: Kurze Sprints und lange Kanten

Der Sonntag bietet viel: Ganz kurze Sprints, wie über die 50 Meter Schmetterling, in denen Luca Nik Armbruster und seine Vereinskollegin Angelina Köhler ihre nationalen Bestmarken angreifen werden. Aber auch: Die 800 Meter Freistil der Damen, in denen die Olympiadritte Isabel Gose als haushohe Favoritin ein Rennen gegen sich selbst führen wird.

Weiter Erfolge bei der Kurzbahn-EM für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer. Anna Elendt und Isabel Gose gewannen jeweils Gold. 05.12.2025 | 0:18 min

Ähnlich wird es über die 1500 Meter Freistil der Herren sein: Vizeweltmeister Sven Schwarz geht als großer Favorit ins Rennen - in Abwesenheit seiner Konkurrenten Oliver Klemet, Florian Wellbrock und Johannes Liebmann. Erst kürzlich nahm eben jener Liebmann Sven Schwarz seinen Europarekord über die 800 Meter Freistil ab.

Über die 800 Meter Freistil gelang es Schwarz bei den aktuellen Deutschen Meisterschaften noch nicht, sich den Rekord zurückzuholen. Stattdessen wird er sich nun über die 1500 Meter Freistil auf die Weltjahresbestzeit fokussieren: Denn die liegt aktuell ebenfalls beim 19-jährigen Liebmann.

Die A-Finals am Sonntag

Das ZDF überträgt folgende Entscheidungen ab 16:55 Uhr im Livestream:

200 Meter Freistil Frauen und Männer

200 Meter Lagen Frauen und Männer

50 Meter Rücken Frauen und Männer

50 Meter Brust Frauen und Männer

200 Meter Schmetterling Frauen und Männer

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