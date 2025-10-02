2. Bundesliga: Uwe Rösler wird neuer Trainer beim VfL Bochum

Uwe Rösler wird neuer Cheftrainer beim VfL Bochum. Der 56-Jährige übernimmt am Montag und soll dem Team laut Geschäftsführer Kaenzig "die nötige Stabilität" bringen.

Uwe Rösler war zuletzt drei Jahre beim dänischen Klub Aarhus GF beschäftigt. Quelle: Imago

Der ehemalige Düsseldorfer Bundesligacoach Uwe Rösler wird neuer Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. Die Westfalen hatten sich Mitte September von Dieter Hecking getrennt.

Er hat uns in den Gesprächen mit seiner Expertise und seiner Autorität begeistert. „ VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig

Der 56 Jahre alte Rösler erhält beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis zum Sommer 2027, übernimmt die Bochumer aber erst am Montag. Am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern wird der Tabellen-Vorletzte noch vom Interimscoach David Siebers betreut.

Der FC Schalke 04 stellt gegen den VfL Bochum seine Comeback-Qualitäten unter Beweis: Nach 0:1-Rückstand gewinnt Königsblau das Derby mit 2:1. 25.08.2025 | 9:13 min

Der VfL bestätigte die Personalie, über die zuvor bereits einige Medien berichtet hatten. "Wir freuen uns, dass wir mit Uwe Rösler einen extrem erfahrenen Trainer gefunden haben, der auch international seine Spuren hinterlassen und sehr vieles erlebt hat", sagte Geschäftsführer Ilja Kaenzig.

Rösler in Düsseldorf glücklos

Rösler stieg mit Düsseldorf aus der Bundesliga ab. Er, der die Bundesliga und 2. Liga als Spieler und als Trainer kennt, war zuletzt drei Jahre beim dänischen Klub Aarhus GF beschäftigt. Zum Ende der vergangenen Saison endete die Zusammenarbeit.

Von 2020 bis 2021 stand Rösler bei Fortuna Düsseldorf als Nachfolger von Friedhelm Funkel unter Vertrag, konnte den Bundesligaabstieg aber nicht verhindern und verließ den Klub nach auslaufendem Vertrag ein Jahr später. "Wir hoffen, dass er es schafft, der Mannschaft die nötige Stabilität zu geben, um schnellstmöglich in ruhigere Tabellenregionen zu kommen", sagte Kaenzig.

Sport : 2. Bundesliga - 2025/26 Montags ab 0:00 Uhr gibt es hier Zusammenfassungen ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0 Uhr bei sportstudio.de.