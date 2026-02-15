"Rambo" in weißen Schuhen: Wie Remberg den HSV erobert

Mit der Fußball-Bundesliga und dem Abendspiel VfB Stuttgart - 1. FC Köln. Dazu die Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina d'Ampezzo. Studiogast ist Nicolai Remberg, Spieler des Hamburger SV. 14.02.2026 | 94:54 min

Weiße Schuhe also. Wenn Nicolai Remberg sie trägt, fühlt er sich "ein bisschen technischer". Das erzählt er lachend im aktuellen sportstudio - und man ahnt schnell: Der Mann, den in Hamburg alle "Rambo" nennen, nimmt sich selbst nicht allzu ernst.

Mit breiter Brust sitzt er am Samstagabend im Studio. Sein Verein, der Hamburger SV, hat zuvor 3:2 gegen Union Berlin gewonnen - "richtige Big Points", wie Remberg sagt, auch mit Blick auf die Konkurrenz im Abstiegskampf.

Moderator Sven Voss begrüßt ihn als "Unverzichtbaren" und eröffnet mit der Frage nach seinen vielen Namen: Rambo, Niko, Nicolai. "Nicolai" sage eigentlich nur noch die Familie, antwortet er.

'Rambo' ist irgendwo Programm. „ Nicolai Remberg, Fußballer

Dauerbrenner mit Hang zum Grätschen

Im schwarzen T-Shirt, die Tattoos am linken Arm sichtbar, wirkt Remberg entspannt, fast zurückhaltend. Auf dem Platz ist er das Gegenteil. Einer, der "keinem Zweikampf aus dem Weg geht" und das verkörpert, was die HSV-Fans sehen wollen: Disziplin und ehrlichen Fußball. Die Emotionen im Stadion seien "unglaublich", sagt er. Einschüchternd sei das keineswegs, "das gibt eher einen Push." Wenn nach einer gelungenen Aktion die Kurve explodiere, trage ihn das durch die Partie.

Seit dem Sommer spielt er für den HSV, gekommen für 2,4 Millionen Euro von Holstein Kiel. Und er ist sofort zum Dauerbrenner geworden. Bis auf ein Spiel, in dem er eine Gelbsperre absitzen musste, stand er in allen Bundesligapartien der Saison über die volle Distanz auf dem Platz. 31 Gegentore, sechsmal zu null - die Defensive gehört zu den stabilsten der Liga. "Erstmal gut stehen", sagt Remberg. Vorne finde man mit den schnellen Offensivspielern Lösungen, zumal der HSV im Umschalten besonders gefährlich sei.

Ballgewinn, vertikaler Pass, Tempo. "Keiner läuft da unter 35 km/h", sagt Remberg halb im Scherz. Seine Rolle: absichern, Räume schließen, Kopfballduelle führen - und im Zweifel auch mal "dreckig spielen". Die Grätsche trainiere er nicht, betont er. Es sei Timing:

Ich versuche immer, den Ball zu treffen. „ Nicolai Remberg

Eine Szene im Derby gegen den FC St. Pauli wird zum Sinnbild: Nach einer Grätsche, für die Remberg die Gelbe Karte sieht, explodiert die Kurve. "Das pusht", sagt er. Auch verbal halte er dagegen, Trash Talk gehöre dazu - unabhängig vom Gegner. Mit BVB-Star Karim Adeyemi etwa habe er sich einige Schlagabtausche geliefert.

"Der Fußball hat mich gerettet"

Verantwortung übernimmt er zudem taktisch. Als Trainer Merlin Polzin ihm während des Spiels gegen Union einen grünen Zettel mit einer Umstellung zuschiebt, läuft Remberg zu jedem einzelnen Mitspieler und erklärt die neue Ordnung. Er grinst:

So kann der Trainer am nächsten Tag nicht sagen, ich hab’s nicht jedem gezeigt. „ Nicolai Remberg, Fußballer

Als Sechser habe man vieles im Blick - nach vorne wie nach hinten. Er ist Teil einer Leadership-Gruppe, die Belastungen, Kommunikation und Zusammenhalt im Blick behält. Gerade in Phasen ohne Siege dürfe eine Mannschaft nicht auseinanderbrechen, sagt er - Erfahrungen aus Kiel, wo er bereits Erstliga-Luft schnupperte.

Dabei verlief sein Weg alles andere als geradlinig. Kein Nachwuchsleistungszentrum, kein Internat. Oberliga bei der zweiten Mannschaft von Preußen Münster, Regionalliga, Aufstieg. Die dritte Liga übersprang er direkt. In einer Phase, in der das Geld knapp war und er teilweise schwarz mit der Bahn zum Training fuhr, sei der Fußball sein Anker gewesen. "Der Fußball hat mich gerettet", sagt er.

Opa Peter analysiert "knallhart"

Geerdet wird er bis heute von seiner Familie. Opa Peter analysiere sein Spiel "knallhart per WhatsApp", Oma lobe unabhängig von der Leistung, der Onkel liefere die sachliche Einordnung. Und wenn er abschalten will, geht er angeln - um den Kopf freizubekommen.

Weiße Schuhe für das Gefühl von Technik. Grüne Zettel für die Ordnung. Und Grätschen als Markenzeichen. In Hamburg hat längst jeder verstanden, warum sie ihn "Rambo" nennen.

