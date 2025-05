Netanjahu empfängt Wadephul: "Exzellente Beziehungen"

Außenminister Johann Wadephul (CDU) ist am Sonntag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Bei einer Runde mit weiteren Repräsentanten beider Länder sagte Netanjahu in Jerusalem, Israel und Deutschland hätten "exzellente Beziehungen" und man wolle diese fortsetzen.

Wadephul lehnt militärische Lösung in Gaza ab

Wadephul rief zuvor die israelische Regierung eindringlich auf, wieder in ernsthafte Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen einzusteigen. Mit Blick auf das wieder verschärfte militärische Vorgehen Israels seit März sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar in Jerusalem:

Ein Waffenstillstand müsse den Weg für die dauerhafte Versorgung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen ebnen, mahnte Wadephul bei seinem Antrittsbesuch in Israel . Dort komme seit 70 Tagen keine humanitäre Hilfe mehr an, die große menschliche Not verschärfe sich jeden Tag.

Wadephul fordert Geiselfreilassung

Unter den Geiseln seien auch deutsche Staatsangehörige, sagte Wadephul, der sich nach seiner Ankunft in Israel am Samstagabend mit Angehörigen von Hamas-Geiseln getroffen hatte. Die Rückkehr der Geiseln sei für die Bundesregierung daher eine "Priorität", hob Wadephul bei seinem Treffen hervor.

Bedingungen für Friedenslösung

Israel will seine Offensive in Gaza gegen die Hamas wohl noch weiter verschärfen.

Wadephul: Gazastreifen Teil der Palästinensergebiete

Israel will seine Offensive im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas weiter verschärfen. „Israels Armee soll offenbar weite Teiles Gazas dauerhaft besetzen“, so ZDF-Korrespondent Thomas Reichart.

Besuch in Yad Vashem

Wadephul war am Samstag in Israel gelandet. Die Reise des Ministers wenige Tage nach seinem Amtsantritt findet 80 Jahre nach dem Holocaust und 60 Jahre nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel statt.

Am Sonntag besuchte Wadephul zusammen mit Saar die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Wadephul zeigte sich erschüttert, nachdem er in der Halle der Erinnerung die Ewige Flamme entzündet und im Gedenken an die von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden einen Kranz niedergelegt hatte. "Mit Entsetzen und mit Scham stehe ich hier als Außenminister Deutschlands", sagte der Minister.