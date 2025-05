Israel nimmt Kritik aus Deutschland ernst: Botschafter Prosor

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Montag beim WDR-Europaforum in Berlin gesagt: "Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe - offen gestanden - nicht mehr, mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen."