Netanjahu weist Drohungen von Regierungschefs zurück

Indem diese Staaten Israel aufforderten, "einen Verteidigungskrieg um unser Überleben zu beenden, bevor die Hamas-Terroristen an unserer Grenze vernichtet sind, und indem sie einen palästinensischen Staat fordern", böten sie der Hamas "eine riesige Belohnung für den genozidalen Angriff auf Israel am 7. Oktober", erklärte Netanjahu am Montag. Zugleich würden sie die Hamas damit "zu weiteren Gräueltaten einladen".

Erklärung von Macron, Starmer und Carney

Die Ausweitung der Angriffe auf den teils bis zur Unkenntlichkeit zerstörten Küstenstreifen lehne man entschieden ab. Welche Konsequenzen die drei Länder konkret in Erwägung ziehen, blieb offen. "Wir sind entschlossen, einen palästinensischen Staat als Beitrag zur Realisierung einer Zweistaatenlösung anzuerkennen und wir sind bereit, mit anderen zu diesem Zweck zusammenzuarbeiten", hieß es in der gemeinsamen Mitteilung weiter.

Massive Angriffe im Gazastreifen

Israel hatte seine massiven Angriffe im Gazastreifen Mitte März nach einer zweimonatigen Waffenruhe wieder aufgenommen. Bereits seit Anfang März blockiert Israel zudem die humanitären Hilfslieferungen. Nach eigenen Angaben will Israel damit Zugeständnisse der Hamas erzwingen, die weiterhin 57 als Geiseln verschleppte Menschen in ihrer Gewalt hat. Am Sonntag kündigte Netanjahus Büro an, dass Israel wieder Hilfslieferungen zulassen werde.