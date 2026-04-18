Bei fortgesetzter US-Blockade :Iran droht USA mit erneuter Schließung der Straße von Hormus
Die USA würden mit ihrer Blockade eine erneute Schließung der Straße von Hormus riskieren, droht Iran. Die US-Blockade stelle einen Verstoß gegen die Waffenruhe dar.
Iran wird die Straße von Hormus bei einer Fortsetzung der US-Blockade nach Angaben von Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf wieder sperren.
Für die Durchfahrt durch die Meerenge sei eine Genehmigung Irans notwendig.
Nach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs hatte die Staatsführung in Teheran erklärt, dass Öltanker und Handelsschiffe während der laufenden Waffenruhe durch die Meerenge fahren könnten. Umgekehrt wollen die USA aber ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur für Schiffe mit Start- oder Zielhafen in Iran gilt, wie US-Präsident Donald Trump betonte.
Trump droht Iran mit Ende der Waffenruhe
Er drohte mit einem Ende der Waffenruhe, falls bis Mittwoch keine langfristige Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt werde. "Vielleicht werde ich sie nicht verlängern, aber die Blockade der iranischen Häfen wird bestehen bleiben", sagte Trump vor Journalisten an Bord der Air Force One.
Noch kurz zuvor hatte der US-Präsident sich überzeugt gezeigt, dass ein Abkommen mit dem Iran "sehr schnell" erzielt werden dürfte.
Schiffskonvoi kehrt vor der Straße von Hormus um
Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, wiederum drohte den USA. "Die sogenannte Seeblockade stellt einen Verstoß gegen die Waffenruhe dar und wird eine angemessene Reaktion des Irans zur Folge haben", sagte er der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge.
Eine Gruppe von rund 20 Handelsschiffen hat den Versuch abgebrochen, die Straße von Hormus zu passieren. Schiffsbewegungsdaten zufolge sind die meisten Schiffe, darunter Containerschiffe, Massengutfrachter und Tanker, wieder umgekehrt. Der Grund dafür ist zurzeit unklar.
Datenfirma: Schiffsverkehr in Straße von Hormus bleibt eingeschränkt
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus beschränkte sich nach Angaben der Datenfirma Kpler währenddessen weiterhin auf Korridore, für deren Passage eine Genehmigung nötig ist. Dieses Lagebild hatte sich am Freitagabend (Ortszeit) ergeben, wie das Unternehmen mitteilte.
Zugleich warnte der Datendienst, dass die zugrundeliegende Versorgungslage angespannt bleibe und eine "vollständige Normalisierung von Handel und Vertrauen eher Monate als Wochen dauern dürfte".
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar war die Straße von Hormus, durch die normalerweise rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, de facto durch die iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise für Öl und Flüssiggas in die Höhe getrieben.