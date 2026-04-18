Iran droht USA mit erneuter Schließung der Straße von Hormus

Die USA würden mit ihrer Blockade eine erneute Schließung der Straße von Hormus riskieren, droht Iran. Die US-Blockade stelle einen Verstoß gegen die Waffenruhe dar.

Trump teilte mit, dass die USA das angereicherte Uran aus Iran in die USA bringen würden, so ZDF-Reporterin Bates aus Washington. Iran lehne die Übergabe ab, so Gaa aus Istanbul. 17.04.2026 | 3:32 min

Iran wird die Straße von Hormus bei einer Fortsetzung der US-Blockade nach Angaben von Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf wieder sperren.

Bei der Fortsetzung der Blockade wird die Straße von Hormus nicht offen bleiben. „ Mohammad Bagher Ghalibaf, iranischer Parlamentspräsident

Für die Durchfahrt durch die Meerenge sei eine Genehmigung Irans notwendig.

Teheran hat verkündet, die Straße von Hormus nach wochenlanger Blockade wieder zu öffnen. Bereits kurz nach der Ankündigung fiel der Ölpreis um gut zehn Prozent. 17.04.2026 | 1:26 min

Nach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs hatte die Staatsführung in Teheran erklärt, dass Öltanker und Handelsschiffe während der laufenden Waffenruhe durch die Meerenge fahren könnten. Umgekehrt wollen die USA aber ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur für Schiffe mit Start- oder Zielhafen in Iran gilt, wie US-Präsident Donald Trump betonte.

Trump droht Iran mit Ende der Waffenruhe

Er drohte mit einem Ende der Waffenruhe, falls bis Mittwoch keine langfristige Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt werde. "Vielleicht werde ich sie nicht verlängern, aber die Blockade der iranischen Häfen wird bestehen bleiben", sagte Trump vor Journalisten an Bord der Air Force One.

Die Blockade bleibt, und leider müssen wir dann wieder anfangen, Bomben abzuwerfen. „ Donald Trump, US-Präsident

Noch kurz zuvor hatte der US-Präsident sich überzeugt gezeigt, dass ein Abkommen mit dem Iran "sehr schnell" erzielt werden dürfte.

Schiffskonvoi kehrt vor der Straße von Hormus um

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, wiederum drohte den USA. "Die sogenannte Seeblockade stellt einen Verstoß gegen die Waffenruhe dar und wird eine angemessene Reaktion des Irans zur Folge haben", sagte er der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge.

Die USA und Iran blockierten bisher beide die Straße von Hormus. Heute berät eine Koalition der Willigen in Paris, wie zur Sicherung der wichtigen Meerenge beigetragen werden kann. 17.04.2026 | 1:45 min

Eine Gruppe von rund 20 Handelsschiffen hat den Versuch abgebrochen, die Straße von Hormus zu passieren. Schiffsbewegungsdaten zufolge sind die meisten Schiffe, darunter Containerschiffe, Massengutfrachter und Tanker, wieder umgekehrt. Der Grund dafür ist zurzeit unklar.

Auf die Öffnung der Straße von Hormus hatte auch die Wirtschaft gehofft. ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller erklärt, wie die Börse auf die neusten Entwicklungen reagiert. 17.04.2026 | 0:56 min

Datenfirma: Schiffsverkehr in Straße von Hormus bleibt eingeschränkt

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus beschränkte sich nach Angaben der Datenfirma Kpler währenddessen weiterhin auf Korridore, für deren Passage eine Genehmigung nötig ist. Dieses Lagebild hatte sich am Freitagabend (Ortszeit) ergeben, wie das Unternehmen mitteilte.

Zugleich warnte der Datendienst, dass die zugrundeliegende Versorgungslage angespannt bleibe und eine "vollständige Normalisierung von Handel und Vertrauen eher Monate als Wochen dauern dürfte".

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar war die Straße von Hormus, durch die normalerweise rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, de facto durch die iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise für Öl und Flüssiggas in die Höhe getrieben.

Quelle: AFP, Reuters, dpa