Politologe zu Israel-Iran: Solange Bomben fallen, kein Protest

... ist Gründer und Direktor des "Center for Middle East and Global Order" (CMEG), eines Thinktanks, der sich mit politischen Umbrüchen befasst und für eine Außenpolitik eintritt, die Interessen und Werte miteinander in Einklang bringt.



Der deutsch-iranische Politikwissenschaftler beschäftigt sich vor allem mit dem Iran und dem Nahen Osten. Zudem ist er "McCloy Fellow on Global Trends des American Council on Germany" (ACG) im Jahr 2022.