Steinmeier zu Israel: Gazastreifen-Blockade aufheben

Steinmeier: "Fenster der Möglichkeit"

Steinmeier appellierte an Israel und seine regionalen Nachbarn, jetzt die Möglichkeit für eine friedliche Lösung auszuloten. Er habe bei seinen Reisen in die Region eine bislang nicht gesehene Offenheit arabischer Staaten dafür erlebt. "Deshalb gibt es ein Fenster der Möglichkeit, bei dem man testen muss, ob seriös gespielt wird auf allen Seiten." Solche Fenster schlössen sich auch wieder, warnte er.

Herzog: Rückführung aller Geiseln ist "Schlüssel zu allem"

Wenn dies erfolge, werde sich die Situation in Gaza dramatisch ändern. "Von hier appelliere ich an die Menschheitsfamilie: Bringt sie zurück bis zum Letzten."

Doppelbesuch der Präsidenten

Vor 60 Jahren, am 12. Mai 1965, hatten die Bundesrepublik und Israel diplomatische Beziehungen aufgenommen. Aus diesem Anlass war Herzog nach Berlin gekommen. Am Dienstag werden beide Präsidenten nach Israel reisen. Ein solcher Doppelbesuch der beiden Präsidenten mit Stationen in Deutschland und Israel ist laut Bundespräsidialamt ein Novum. Er soll die enge Freundschaft symbolisieren.

Herzog: Stolz auf Bündnis mit Deutschland

Gemeinsames Gedenken in schwierigen Zeiten

In Gedenken an die Deportation von Tausenden Juden legten Steinmeier und Herzog Kränze am Mahnmal Gleis 17 in Berlin ab und entzündeten Kerzen. Von dem Gleis am Bahnhof Grunewald im Westen Berlins wurden von Herbst 1941 bis Frühjahr 1942 ungefähr 10.000 deutsche Juden in Arbeits- und Konzentrationslager deportiert und größtenteils ermordet.