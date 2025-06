US-Botschafter in Israel: Palästinenserstaat an der Cote d'Azur

Die Franzosen könnten dies gerne tun, sagte er weiter. Weniger zu befürworten sei allerdings, "diese Art von Druck auf eine souveräne Nation auszuüben", so Huckabee in dem am Samstag online veröffentlichten Interview mit Blick auf Frankreichs Haltung gegenüber Israel. Der 7. Oktober habe "viel verändert", sagte der US-Botschafter weiter mit Blick auf den beispiellosen Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, der den Krieg im Gazastreifen ausgelöst hatte.