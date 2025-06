Bombenfund in Köln: Welche Gebiete evakuiert werden

FAQ

Tausende Anwohner evakuiert : Warum die Kölner Innenstadt heute stillsteht

von Christian Harz 04.06.2025 | 04:07 |

Wegen drei Blindgängern müssen rund 20.500 Menschen am Mittwoch ihre Wohnungen in Köln verlassen. Welche Bereiche evakuiert werden - und was das für Anwohner und Verkehr bedeutet.