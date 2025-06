Noch keine Entscheidung: Gräfes Klage gegen DFB in Verlängerung

Am Donnerstag keine der Parteien bei Verhandlung

Zu deutlich regte das Gericht außergerichtliche Vergleichsverhandlungen an, zu verständig gaben sich beide Seiten während der gut einstündigen Verhandlung. Sowohl Manuel Gräfe als auch der DFB, vertreten durch Rechtsanwalt Johan-Michel Menke, ließen da noch erkennen, dass sie einen Schritt aufeinander zu machen wollen.

Zur Verkündung der Entscheidung am Donnerstag war niemand von den Parteien erschienen - auch das Gericht war nur durch den Vorsitzenden Richter vertreten. Eine Einigung im Vorfeld kam jedenfalls nicht zustande.

Entscheidend: Wann erfuhr Gräfe von Nichtberücksichtigung?

In der gut zehnminütigen Begründung verkündete das Gericht den Beschluss, statt eines abschließenden Urteils nochmals die mündliche Verhandlung zu eröffnen. Denn es ist unklar, wann Gräfe im Frühjahr 2021 mitgeteilt wurde, dass er in der neuen Saison 21/22 nicht mehr der Bundesligaliste angehören würde.

Der DFB behauptet, Gräfe im April 2021 darüber informiert zu haben, was Gräfe bestreitet. Hätte der DFB Recht, dann wäre Gräfes Klage im Juli 2021 zu spät eingereicht worden.

Doch das Gericht hat Zweifel und weist daraufhin, "dass nach dem gegenwärtigen Stand der Verhandlung Zweifel an der Richtigkeit der Feststellung bestehen, dass am 19.04.2021 die Entscheidung des Beklagten, den Kläger aus Altersgründen nicht mehr zu berücksichtigen, bereits gefallen war." Nun müssen die Parteien binnen drei Wochen schriftlich nachlegen.

Bundesliga-Rekordschiedsrichter Felix Brych hat aufgehört. Nach seinem letzten Spiel verrät er im aktuellen sportstudio, wie er sich den Respekt der Spieler erarbeitete und was er sich im Umgang mit Unparteiischen von den Verantwortlichen wünscht.

Manuel Gräfe mit Teilerfolg

Dabei erzielte Gräfe vor der ersten Instanz im Januar 2023 einen achtbaren Teilerfolg. Danach musste der beklagte DFB seinem ehemaligen Bundesligaschiedsrichter 48.500 Euro an Entschädigung zahlen. Wegen festgestellter Altersdiskriminierung.

Doch Gräfe forderte mehr. Er wollte zusätzlich Schadensersatz wegen entgangener Einnahmen. Doch dem stimmte das Landgericht nicht zu. Gräfe legte Berufung beim OLG Frankfurt/Main ein, erweiterte seinen Verdienstausfallschaden auf über 830.000 für drei Jahre. Aber auch der DFB wollte das erstinstanzliche Urteil so nicht stehen lassen, so dass beide Seiten Berufung einlegten.

Was machen Schiedsrichter vor dem Spiel? Was verdienen sie und was besprechen sie während der Partie? Wir haben Daniel Schlager zur Partie Dortmund - Mainz begleitet.

11.04.2025 | 15:00 min