Unwetter in Süddeutschland: Mehr als 1.500 Blitze in Bayern

Die Unwetter brachten vielerorts Hagel - so wie hier in Gögglingen.

Beschädigte Häuser durch Unwetter in Ulm

Rund 200 Einsätze in Bayern

Schwere Unwetter: in Bayern sind Menschen mit Schneeschiebern im Einsatz. Kniehoch und golfballgroß liegt Hagel auf Straßen und in Gärten. Der deutsche Wetterdienst warnt weiterhin.

Fast 1.700 Blitze gezählt

Sieben Zentimeter große Hagelkörner in Oberbayern

In Langquaid im niederbayerischen Landkreis Kelheim wurden laut vorläufigen Angaben des DWD Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Am stärksten regnete es den vorläufigen Daten zufolge in Zwiesel im niederbayerischen Landkreis Regen und in Regensburg in der Oberpfalz mit jeweils etwa 26 Litern pro Quadratmeter.