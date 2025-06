Köln: Weltkriegsbomben entschärft - Anwohner können nach Hause

Mitarbeiter des Ordnungsamtes sperrten den Zugang zur Rheinpromenade ab, nachdem auf der Deutzer Werft in Köln drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurden.

Nach der größten Evakuierungsaktion in Köln seit dem Zweiten Weltkrieg haben Kampfmittelräumer drei große Bomben-Blindgänger erfolgreich entschärft. Das teilte die Stadt mit. Gegen 19.19 Uhr hatten Spezialisten des Kampfmittel-Räumdienstes demnach alle Bomben unschädlich gemacht.

Straßen und Brücken würden nun nach und nach wieder freigegeben, die Anwohner können in ihre Wohnungen zurückkehren. Mit Verkehrsbehinderungen müsse noch eine Weile gerechnet werden.

Gleich drei Weltkriegsbomben wurden in Köln gefunden. Sprengmeister Michael Hein erklärt bei ZDFheute live, worauf es bei der Bombenentschärfung ankommt.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker dankte allen Beteiligten, "die die größte Evakuierungsaktion in Köln seit 1945 so herausragend professionell durchgeführt haben". Zuvor hatten mehr als 20.000 Menschen ihre Wohnungen in einem 1.000-Meter-Bereich rund um die Fundstelle im Stadtteil Deutz verlassen müssen.