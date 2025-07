Feuerwehr und Sicherheitskräfte sind in Bangladesch im Einsatz, nachdem ein Militärflugzeug in eine Schule gestürzt ist.

Beim Absturz eines Militärflugzeugs auf ein Schulgelände in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das sagte der Assistent der Übergangsregierung des Landes, Sayedur Rahma, vor Journalisten in Dhaka.

Absturz des Jagdfliegers bisher ungeklärt

Der Jagdflieger der Armee habe sich auf einem Übungsflug befunden, als er aus ungeklärter Ursache abgestürzt und auf das Schulgelände in der Hauptstadt Dhaka gekracht sei.

Demnach gab es mehr als 100 Verletzte, die wegen Brandverletzungen in Krankenhäusern versorgt werden. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich zahlreiche Kinder in der Schule Milestone School and College. Interimsregierungschef Muhamad Yunus äußerte sich bestürzt.