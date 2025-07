Ukraine: Razzia gegen Antikorruptionsbüro

In der Ukraine hat der Geheimdienst SBU zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft Dutzende Durchsuchungen bei Ermittlern des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) vorgenommen. Diese hätten unter anderem Informationen an den russischen Geheimdienst weitergegeben, teilten die Behörden mit. Dies soll über Exil-Ukrainer in Russland geschehen sein.

Die Menschen in der Ukraine hätten kein Vertrauen in die Regierung, so ZDF-Reporter Bode in Kiew. Neben dem Krieg belasten sie steigende Preise und Korruption.

17.07.2025 | 4:34 min