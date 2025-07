Julija Swyrydenko heißt die neue Ministerpräsidentin der Ukraine. Neu in der Regierung ist sie aber nicht. Bislang war Swyrydenko Wirtschaftsministerin und stellvertretende Regierungschefin, sie gilt vor allem als effizient in Wirtschaftsfragen. Und Effizienz auf diesem Gebiet kann Präsident Wolodymyr Selenskyj gut gebrauchen. Denn der Krieg - die Verteidigung des Landes gegen die täglichen russischen Angriffe - kostet Geld. Viel Geld.

Julija Swyrydenko soll für Deals mit dem Ausland sorgen

Und die neue Regierungschefin, über deren Bestätigung das Parlament an diesem Donnerstag abstimmen soll, soll es besorgen. Durch clevere Wirtschaftsabkommen mit dem Ausland, durch - wie es der US-Präsident Donald Trump gerne nennt - "Deals". Dass sie das kann, hatte sie in jüngster Vergangenheit bewiesen: Swyrydenko hatte federführend für die Ukraine das Mineral- und Rohstoffabkommen mit den USA ausgehandelt.

Präsident Selenskyi hat bestätigt, dass die USA ihre Waffenlieferungen an die Ukraine fortsetzen wollen. Unterdessen sind bei Luftangriffen mindestens zwei Menschen gestorben.

Deny Schmyhal wird Verteidigungsminister

Dieser hatte vor wenigen Tagen seinen Rücktritt eingereicht, auf Bitten Selenskyjs hin. Schmyhal wurde 2020 zum Regierungschef ernannt, noch vor Ausbruch des russischen Krieges in der Ukraine . Er war damit der am längsten amtierende Regierungschef seit der Unabhängigkeit der Ukraine von Moskau im Jahr 1991.

Er soll aller Voraussicht nach zum Verteidigungsminister ernannt werden. Sein Rücktritt kommt nicht unerwartet. Schmyhal hat in den vergangenen Monaten immer mehr an Rückhalt im Parlament, aber auch in der Bevölkerung verloren.