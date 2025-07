Platzeck in Russland: Ex-SPD-Chef verteidigt Moskau-Reisen

Der frühere SPD-Vorsitzende brandenburgische Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck hat seine Moskau-Reisen nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine verteidigt. "Mich bewegen Fragestellungen und Probleme, die derzeit viele Menschen, nicht nur in unserem Land, umtreiben und beschäftigen: Wie kann dieser grausame Krieg enden, wie soll die Welt danach aussehen?", sagte Platzeck am Samstag dem "Tagesspiegel".