USA: B-52-Bomber und Passagierflugzeug entgehen knapp Kollision

In den USA hat ein Passagierflugzeug im Landeanflug plötzlich einem B-52-Bomber der US-Luftwaffe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Pilot musste nach eigenen Angaben ein "aggressives Manöver" fliegen, wie aus seiner Kabinenansage in einem in den sozialen Medien geteilten Video hervorging.

Der US-Sender NBC News verifizierte das Video, das eine Passagierin demnach in der Maschine aufgenommen hat. Der Vorfall werde untersucht, berichteten US-Medien am Sonntagabend (Ortszeit) weiter unter Berufung auf die Fluggesellschaft SkyWest. Das Flugzeug sei letztlich sicher am Flughafen Minot im Bundesstaat North Dakota gelandet.

Pilot von B-52-Bomber überrascht

Der Pilot des Fluges 3788 der SkyWest-Airline bat am Freitagabend (Ortszeit) bei seinen Passagieren um Entschuldigung. Er sei von dem B-52-Bomber auf seiner Flugroute überrascht worden. "Es gibt hier kein Radar", erklärte der Pilot in der Kabinenansage, die in dem veröffentlichten Video zu hören ist. Daher kontrolliere der Tower alles per Sicht und habe ihn gebeten, nach rechts zu fliegen.