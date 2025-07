Experte: Absturz des Air-India-Flugszeugs war vorsätzliche Tat

Die am 12. Juni abgestürzte Maschine von Air India wurde absichtlich zum Abstürzen gebracht - da ist sich Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt nach Veröffentlichung des vorläufigen Untersuchungsberichts so gut wie sicher. Das sagte er im Gespräch mit ZDFheute live.

Bericht der Behörde: Kraftstoffzufuhr unterbrochen

Bei dem Flugzeug war offenbar die Kraftstoffzufuhr in die Triebwerke unterbrochen worden. Die Kontrollschalter seien kurz vor dem Absturz von der Position "run" (offen) auf die Position "cutoff" (geschlossen) gestellt worden, heißt es in einem am Samstag veröffentlichten vorläufigen Bericht der indischen Behörde zur Untersuchung von Flugunfällen.