Nach Flugzeugabsturz: Air India will Opferfamilien Geld zahlen

Nach Flugzeugabsturz in Indien : Air India will Opferfamilien Geld zahlen

14.06.2025 | 20:59 |

Bei dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien kamen fast alle Menschen an Bord ums Leben. Die Fluggesellschaft Air India kündigt nun finanzielle Hilfe für Angehörige an.