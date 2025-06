Experte: Ablauf des Absturzes in Indien ungewöhnlich

Es scheine also, dass das Problem sehr plötzlich kurz vor oder nach dem Abheben aufgetreten und schwerwiegend genug gewesen sei, um es auch mit den bestehenden Sicherungssystemen nicht mehr in den Griff zu bekommen.

Luftfahrtexperte: Reine Spekulation ohne Flugdatenschreiber

Die Ursache dafür sei in der Regel ein Mangel an Schub. Denkbar sei hier zum einen, dass die Triebwerke zu wenig Leistung gebracht haben. Zum anderen könne es theoretisch auch sein, dass die Klappen am Flügel nicht richtig standen - sodass bei der relativ niedrigen Geschwindigkeit während des Starts "nicht genügend Auftrieb" erzeugt wurde, so Großbongardt.