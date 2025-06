Tragödie in Indien: Mehrere Tote bei Massenpanik

Ein Krankenwagen innerhalb einer Menschenmenge in Indien während der Meisterschaftsfeier der Royal Challengers.

Bei einer Massenpanik nach dem Gewinn der nationalen Cricket-Meisterschaft sind in der Stadt Bengaluru in Indien mehrere Menschen getötet worden.

Modi: "Herzzerreißendes Unglück"

Indiens Premierminister Narendra Modi sprach von einem "absolut herzzerreißenden" Unglück, "in dieser tragischen Stunde sind meine Gedanken bei all jenen, die ihre Lieben verloren haben".

Die Royal Challengers hatten am Dienstag die Indian Premier League gewonnen, am Mittwoch war rund um das Chinnaswamy Stadium eine große Parade geplant. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete von einem starken Gedränge, als ein Meer von Menschen in die Straßen strömte.