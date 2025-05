Indien und Pakistan - Kaschmir-Konflikt: Was dahinter steckt

Das Shimla-Abkommen ist ein Friedensvertrag zwischen Indien und Pakistan, der am 2. Juli 1972 in der nordindischen Stadt Shimla unterzeichnet wurde. Es wurde nach dem Dritten Indien-Pakistan-Krieg abgeschlossen, der Ende 1971 stattfand. Dieser Krieg führte zur Unabhängigkeit von Bangladesch (früher Ostpakistan) - für Pakistan damals eine schwere Niederlage.



In dem Abkommen verpflichteten sich beide Länder zur friedlichen Beilegung aller Streitigkeiten. Es solle keine einseitigen Änderungen der Line of Control in Kaschmir geben und die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen sollten gefördert werden.



Das Shimla-Abkommen ist bis heute die Grundlage für den Umgang beider Staaten miteinander.