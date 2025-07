Football: Trump will Namen "Redskins" für NFL-Team zurück

US-Präsident Donald Trump will eine Football-Mannschaft dazu zwingen, wieder ihren alten Namen anzunehmen. Der Präsident der USA drohte am Sonntag den Washington Commanders, den Bau eines neuen Football-Stadions in Washington zu verhindern, wenn das Team der National Football League (NFL) seinen Namen nicht ändert. In seinem Kurznachrichtendienst Truth Social schrieb er: